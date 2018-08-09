سعادة مساعد وزير الخارجية يستقبل منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين

المنامة في 09 أغسطس / بنا / استقبل سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية في مكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، سعادة السيد أمين الشرقاوي، منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء، رحب سعادة مساعد وزير الخارجية بالسيد أمين الشرقاوي، مشيداً بالجهود والمبادرات التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كافة مجالات الدعم الفني والاستشاري لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء القدرات وتبادل الخبرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والبرامج المتعلقة بالتنوع الاقتصادي والبيئي ومجالات التوعية بالحقوق الإنسانية.



وأشاد مساعد وزير الخارجية بنجاح مملكة البحرين بتقديم التقرير الطوعي الأول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي من هذا العام وخاصة قيام المملكة بتحقيق نسبة 67% من تلك الأهداف. وفي مبادرة متقدمة تم ربط تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع توصيات التقرير الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان الذي قدمته في شهر مايو في مجلس حقوق الإنسان.



ومن جانبه، أعرب السيد أمين الشرقاوي عن سعادته بلقاء مساعد وزير الخارجية، مثمنًا دعم مملكة البحرين الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيدًا بالجهود الكبيرة الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1119 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/08/09 - 28 : 02 PM