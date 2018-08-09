وزير العدل يشيد بمستوى علاقات الصداقة المتميزة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

المنامة في 09 أغسطس / بنا / استقبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه اليوم، سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين سعادة السيد جستين هيكس سيبيريل.



وأشاد معالي وزير العدل خلال اللقاء بمستوى علاقات الصداقة المتميزة القائمة بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.



وجرى خلال اللقاء بحث موضوعات التعاون المشترك في المجال العدلي والتدريب القانوني.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1112 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/08/09 - 26 : 02 PM