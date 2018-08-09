قيادة القوات المشتركة للتحالف : استهداف العناصر الحوثية الإرهابية المسؤولة عن إطلاق الصاروخ البالستي على جازان

الرياض في 09 أغسطس/ بنا / صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن الاستهداف الذي تم اليوم في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع لاستهداف العناصر التي خططت ونفذت استهداف المدنيين ليلة البارحة في مدينة جازان وقتلت وأصابت المدنيين.



واكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، نقلا عن وكالة الانباء السعودية، ان تنفيذه جاء بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وسيتخذ التحالف كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية.



كما أكد المتحدث أن القادة والعناصر الإرهابية المسؤولة عن إطلاق الصواريخ البالستية واستهداف المدنيين سينالون حسابهم وذلك ضمن جهود التحالف لمنع العناصر الإرهابية من الإضرار بالأمن الإقليمي والدولي.



خ.س



بنا 1104 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/08/09 - 21 : 02 PM