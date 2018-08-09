الأمانة العامة تعقد عددا من الدورات التدريبية للارتقاء بمخرجات العمل الرياض في 09 أغسطس/ بنا / نظمت لجنة التدريب في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عدداً من الدورات التدريبية لموظفي وموظفات الأمانة خلال اغسطس لعام 2018م في مقرها بالرياض، ضمن الخطة التدريبية للعام 2018م والتي استفاد منها عدد (61) متدربا ومتدربة، وأعدها وقدمها نخبة من مدربي ومدربات الأمانة العامة.

وقد تضمنت هذه الدورات على محاور ركزت على المهارات الأساسية للموظفين، حيث قدم المهندس المدرب عبدالله الربعي دورة إدارة الاجتماعات في الأمانة، بالإضافة إلى دورة أسلوب العرض والإلقاء في الأمانة العامة للمدرب الأستاذ إبراهيم الحديثي، كما قدم كل من المهندسين المدربين بندر الثبيتي وعبدالعزيز المعتق دورة الدبلوماسية في الأمانة العامة.



تأتي أهمية هذه الدورات التدريبية كونها تستهدف تحسين أداء الموظفين والموظفات للارتقاء بمخرجات العمل في الأمانة العامة.





ن.ف/خ.س



بنا 1011 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/08/09 - 57 : 01 PM