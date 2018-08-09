المستشار عبدالله البوعينين يستقبل المحامي العام أمينة عيسى

المنامة في 09 أغسطس/ بنا / استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مكتبه، امس المحامي العام أمينة عيسى عبدالله، التي قدمت إلى سعادته نسخة من بحثها لنيل درجة الماجستير والتي حصلت عليها من كلية تدريب الضباط – الأكاديمية الملكية للشرطة، تحت عنوان "العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها في التشريع البحريني".



وأشارت المحامي العام في دراستها إلى أهمية العقوبة القصيرة المدة من دون إغفال أهمية اللجوء إلى بدائلها تفاديًا لمساوئ الحبس القصير المدة، في الكثير من التشريعات العقابية في مملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء، شكر سعادة المستشار البوعينين المحامي العام لهذا الإهداء، مُثنِيًا بالخيْرِ على الجهود المبذولة في البحث، وما احتوى عليه من معلومات، آملًا لها دوام التوفيق والنجاح، والاستمرار نحو الأفضل.



من جانبها، شكرت المحامي العام أمينة عيسى سعادة رئيس محكمة التمييز لطيب الاستقبال.





ن.ف/خ.س



بنا 0831 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/08/09 - 41 : 11 AM