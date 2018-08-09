بعد توقيع اتفاق السلام..كير يصدر عفوا عن مشار

جوبا في 09 أغسطس / بنا / اصدر رئيس جنوب السودان سيلفا كير عفوا عن زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان ريك مشار وآخرين بعد توقيع اتفاق السلام.



وقال التلفزيون الرسمي إن رئيس جنوب السودان سلفا كير أصدر عفوا عن جميع المتورطين في الحرب الأهلية ومن بينهم زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان ريك مشار وذلك بعد أيام من توقيع اتفاق سلام.



وذكر التلفزيون في وقت متأخر أمس الأربعاء " بانه صدر الأمر الجمهوري بمنح عفو عام عن زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان-في المعارضة ريك مشار تيني وآخرين من الجماعات المستبعدة التي شنت الحرب ضد حكومة جمهورية جنوب السودان من عام 2013 وحتى الآن".



وتوصّل الطرفان رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم الحركة الشعبية رياك مشار ، الشهر الماضي ، إلى اتفاق على تقاسم السلطة ينص على عودة مشار لتولي منصب نائب الرئيس.







خ.س



بنا 0652 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/09 - 04 : 10 AM