زلزال جديد بقوة 6.2 يضرب جزيرة لومبوك في إندونيسيا

جاكرتا في 09 أغسطس/ بنا / ضرب اليوم الخميس زلزال جديد بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر جزيرة "لومبوك" بإندونيسيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مطلع الاسبوع الجاري وحصد 164 قتيلاً.



وقالت وكالة الارصاد وعلوم الأرض الاندونيسية إن الزلزال وقع الساعة الثانية عشرة وخمسة وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي ويقع مركزه على بعد ست كيلومترات شمال غرب منطقة "نورث لومبوك" على عمق 12 كيلومترا.



وأضافت الوكالة أنه لم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية " تسونامي" حتى الآن، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.



وكانت الوكالة سجلت 355 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب الجزيرة الأحد الماضي، وبلغت قوته 9ر6 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن إصابة أكثر من 1500 شخص وتشريد 156 ألف آخرين.







و.ش/خ.س



بنا 0640 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/08/09 - 48 : 09 AM