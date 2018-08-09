كولومبيا تعترف رسميا بدولة فلسطين

بوغوتا في 09 أغسطس/ بنا / أعلن رئيس كولومبيا المنتهية ولايته خوان سانتوس الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن القرار اتخذ بالتوافق مع الرئيس الكولومبي المنتخب إيفان دوكي.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تسلم من الرئيس سانتوس وبحضور وزيرة خارجيته ماريا انهيلا هويجين، رسالة رسمية موقعة من وزيرة الخارجية باعتراف جمهورية كولومبيا بدولة فلسطين.



وقال المالكي إن الرئيس سانتوس أبلغه أن هذا الاعتراف قرار مستحق، وأنه تباحث بالقرار مع الرئيس المنتخب الذي أكد بدوره موافقته عليه.



وشارك المالكي، أمس الأربعاء، في مراسم تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد إيفان دوكي، ممثلًا عن الرئيس محمود عباس.





خ.س



بنا 0606 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/08/09 - 26 : 09 AM