ثلاثة شهداء بينهم امرأة حامل وطفلتها في قصف اسرائيلي على قطاع غزة

غزة في 09 أغسطس/ بنا / استشهد 3 فلسطينيين ، فجر اليوم الخميس، بينهم امرأه حامل، وطفلتها، فيما أصيب 12 آخرون بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف مواقع متفرقة في قطاع غزة.



وأعلنت وزارة الصحة، نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، استشهاد فلسطينية في (23 من العمر) وطفلتها بيان (سنة ونصف)، وإصابة زوجها بجروح بين متوسطة وخطيرة، جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنطقة الجعفراوي بالمحافظة الوسطى.



وحسب المصادر الطبية فقد وصلت إلى مستشفيات القطاع 12 إصابة، وصفت اثنتان منها بالخطيرة.



كما استشهد منتصف الليلة الماضية، شاب، في قصف إسرائيلي شمال غزة.





خ.س



بنا 0558 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/08/09 - 25 : 09 AM