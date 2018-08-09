السعودية تعترض صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة جازان

جدة في 09 أغسطس/ بنا / قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة الثامنة وأربع وثلاثين دقيقة مساءً رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة "عمران" باتجاه أراضي المملكة.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن العقيد المالكي أن الصاروخ أطلق باتجاه مدينة "جازان" وبطريقة مُتعمدة لاستهداف الأحياء السكنية والآهلة بالسكان ما يمثل استهداف مباشر للأعيان المدنية والمدنيين واختراق واضح وصريح للقانون الدولي الانساني بما فيها المادة 51 والمادة 52.

وبين العقيد المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخ البالستي وتدميره، ونتج عن عملية الاعتراض تناثر شظايا الصاروخ البالستي على الأحياء السكنية ما تسبب في استشهاد أحد المقيمين اليمنيين واصابه (11) من المدنيين بإصابات طفيفة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.



وشدد على أن قياده القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة لهذه الإطلاقات الهمجية والعبثية وبما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وأن من يقف وراء هذه الجرائم الإرهابية لن يفلت من المحاسبة وسيستمر التحالف في جهوده لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.





و.ش



بنا 0530 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/08/09 - 45 : 08 AM