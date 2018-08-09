فنزويلا تطلب من واشنطن تسليم المشتبه بأنه العقل المدبر لمحاولة اغتيال مادورو

كراكاس في 09 أغسطس/ بنا / قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي اريازا إن بلاده طلبت من السفارة الأمريكية مساعدتها في تسلم مواطن فنزويلي يشتبه في أنه العقل المدبر للهجوم المزعوم بطائرة بدون طيار على الرئيس نيكولاس مادورو.



والتقى اريازا والنائب العام طارق وليم صعب بالقائم بالأعمال الأمريكي جيمس ستوري لمناقشة تسليم عثمان دلجادو تابوسكي، الذي يعيش في ميامي بولاية فلوريدا، كما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.



وقال اريازا للصحفيين: "لقد عبر ستوري عن رغبة الحكومة الأمريكية في التعاون".



ويشتبه في أن نجل رجل الأعمال، دلجادو تابوسكي، تورط في هجوم فاشل قام به جنود منشقون على قاعدة للجيش العام الماضي.



و.ش



بنا 0521 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/08/09 - 29 : 08 AM