164 قتيلاً وتشرّد 156 ألف شخص جراء زلزال إندونيسيا المدمر

جاكرتا في 09 أغسطس/ بنا / ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية مطلع الاسبوع الجاري إلى 164 قتيلاً وتشرّد 156 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو بوروو نوغروهو "قتل 164 شخصًا وأصيب 1400 على الأقل بجروح بالغة وتشرّد 156 ألف شخص".



وكانت فرق الإغاثة بحسب وكالة الصحافة الفرنسية لا تزال ترفع الأنقاض جراء تضررت عشرات آلاف المنازل.

وأعلن حاكم إقليم جزر سوندا الغربية الصغرى حيث تقع لومبوك محمد زين المجدي أن "مواردنا البشرية محدودة، يلزمنا مساعدين طبيين في الملاجئ الهشة".



وتابع "آثار الزلزال هائلة بالنسبة إلينا هنا في جزر سوندا الغربية إنها أول تجربة لنا من هذا النوع".



و.ش



بنا 0517 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/08/09 - 28 : 08 AM