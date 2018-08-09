مطالعات الصحف في البحرين

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2018/08/09 - 58 : 07 AM
المنامة في 09 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الخميس بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.
/جلالة الملك المفدى: علاقاتنا التاريخية مع الكويت تزداد رسوخا ونحرص على تقوية دعائمها.
/جلالة الملك المفدى يشيد بالنهضة الشاملة والانجازات الكبيرة التي تشهدها الكويت.
/جلالة الملك المفدى:البحرين ستواصل مسيرتها في التنمية والتطوير بتكاتف ابنائها.
/سمو رئيس الوزراء: الاسترشاد بـ 29 سياسة و 106 مبادرات في عمل الحكومة.
/سمو ولي العهد يرحب برواد مجلسه الاسبوعي.
/اللجنة الوزارية للشؤون القانونية تبحث عددا من مشروعات القوانين والقرارات الحكومية.
/الوزير المطوع يؤكد حرص الحكومة على دعم الجهود العالمية في مجال التنمية المستدامة.
/مساعد وزير الخارجية: العلاقات البحرينية المصرية تعد نموذجا للعلاقات العربية.
/العبسي: العمل القسري احد اشكال الاتجار بالأشخاص.
/ارتفاع أعداد المتقاعدين الجدد 14% خلال النصف الأول من العام الحالي.
/قنصلية البحرين بجدة: لا حج دون تصريح.
/شؤون الجمارك تستقبل وفدًا من جمارك المملكة العربية السعودية.
/المصرف المركزي ينصح جميع المواطنين والمقيمين: راجعوا حساباتكم في البنوك فورا.
/البحرين تستقبل اول رحلة للخطوط الكويتية من مبنى المسافرين الجديد في الكويت.
/السعودية تدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كندا.
/العراق الأكثر تضررا من العقوبات الأمريكية على إيران.
/حجب الثقة عن وزير العمل الإيراني.
//واشنطن: نريد تغييرا بسلوك ايران.
/مادورو يتهم نوابا من المعارضة الفنزويلية بالضلوع في «الاعتداء» ضده.
/131 قتيلا جراء الزلزال في إندونيسيا وأكثر من 156 ألف شخص من دون مأوى.
/العاهل الأردني: لا سلام ولا استقرار في المنطقة من دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
و.ش
بنا 0453 جمت 09/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/09 - 58 : 07 AM