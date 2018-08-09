مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 09 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الخميس بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.

/جلالة الملك المفدى: علاقاتنا التاريخية مع الكويت تزداد رسوخا ونحرص على تقوية دعائمها.

/جلالة الملك المفدى يشيد بالنهضة الشاملة والانجازات الكبيرة التي تشهدها الكويت.

/جلالة الملك المفدى:البحرين ستواصل مسيرتها في التنمية والتطوير بتكاتف ابنائها.

/سمو رئيس الوزراء: الاسترشاد بـ 29 سياسة و 106 مبادرات في عمل الحكومة.

/سمو ولي العهد يرحب برواد مجلسه الاسبوعي.

/اللجنة الوزارية للشؤون القانونية تبحث عددا من مشروعات القوانين والقرارات الحكومية.

/الوزير المطوع يؤكد حرص الحكومة على دعم الجهود العالمية في مجال التنمية المستدامة.

/مساعد وزير الخارجية: العلاقات البحرينية المصرية تعد نموذجا للعلاقات العربية.

/العبسي: العمل القسري احد اشكال الاتجار بالأشخاص.

/ارتفاع أعداد المتقاعدين الجدد 14% خلال النصف الأول من العام الحالي.

/قنصلية البحرين بجدة: لا حج دون تصريح.

/شؤون الجمارك تستقبل وفدًا من جمارك المملكة العربية السعودية.

/المصرف المركزي ينصح جميع المواطنين والمقيمين: راجعوا حساباتكم في البنوك فورا.

/البحرين تستقبل اول رحلة للخطوط الكويتية من مبنى المسافرين الجديد في الكويت.

/السعودية تدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كندا.

/العراق الأكثر تضررا من العقوبات الأمريكية على إيران.

/حجب الثقة عن وزير العمل الإيراني.

//واشنطن: نريد تغييرا بسلوك ايران.

/مادورو يتهم نوابا من المعارضة الفنزويلية بالضلوع في «الاعتداء» ضده.

/131 قتيلا جراء الزلزال في إندونيسيا وأكثر من 156 ألف شخص من دون مأوى.

/العاهل الأردني: لا سلام ولا استقرار في المنطقة من دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.







و.ش



بنا 0453 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/08/09 - 58 : 07 AM