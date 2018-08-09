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الطقس في البحرين: رطب وحار خلال النهار
2018/08/09 - 41 : 07 AM
المنامة في 09 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الخميس سيكون بمشيئة الله تعالى رطبا مع كميات متفاوتة من السحب وحارا خلال النهار.

الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة احيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية و الصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 90 %، والصغرى 35 %.

و.ش

بنا 0435 جمت 09/08/2018


عدد القراءات : 60         اخر تحديث : 2018/08/09 - 41 : 07 AM
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