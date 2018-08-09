الطقس في البحرين: رطب وحار خلال النهار المنامة في 09 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الخميس سيكون بمشيئة الله تعالى رطبا مع كميات متفاوتة من السحب وحارا خلال النهار.



الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة احيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية و الصغرى 30 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 90 %، والصغرى 35 %.



و.ش



بنا 0435 جمت 09/08/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/08/09 - 41 : 07 AM