الطقس في البحرين: رطب وحار خلال النهار

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2018/08/09 - 41 : 07 AM
المنامة في 09 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الخميس سيكون بمشيئة الله تعالى رطبا مع كميات متفاوتة من السحب وحارا خلال النهار.
الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة احيانا خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 42 درجة مئوية و الصغرى 30 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 90 %، والصغرى 35 %.
و.ش
بنا 0435 جمت 09/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/09 - 41 : 07 AM