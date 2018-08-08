القنصل العام لمملكة البحرين في جدة يدعو حجاج مملكة البحرين والمقيمين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة المنامة في 08 أغسطس/ بنا / اكد القنصل العام لمملكة البحرين في جدة ابراهيم محمد المسلماني انه "لا حج بلا تصريح" داعيًا المواطنين البحرينيين وحجاج مملكة البحرين والمقيمين إلى الالتزام بالارشادات والتعليمات التي تصدرها السلطات السعودية والواجب اتباعها اثناء موسم الحج.



وقال المسلماني إن التعليمات الخاصة بموسم الحج للعام الحالي تنص على ضرورة استخراج تصاريح الحج وإبرازها عند الوصول إلى منافذ المملكة العربية السعودية وعند طلب رجال الأمن في النقاط الأمنية ومنافذ المملكة العربية السعودية.



وأكد أن الجهات السعودية المختصة تمنع في الوقت الحالي دخول المعتمرين والزوار إلى مكة المكرمة من غير حجاج بيت الله الحرام نظرًا لدخول موسم الحج إضافة إلى منع الأشخاص غير المرتبطين بحملات الحج والمركبات من خارج المملكة ما لم تحمل تصريح دخول خاصًا للمركبات.



وأهاب القنصل العام بالمسافرين البحرينيين من غير حجاج بيت الله الحرام عن طريق البر عدم الدخول أو الاقتراب من حدود مدينة مكة المكرمة خلال موسم الحج لتجنب مخالفة القوانين والتعرض للمساءلة القانونية وحجز المركبات.



مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية وفرت مشروعًا خاصًا بالهدي والأضاحي عبر تطبيق خاص ومواقع منتشرة حول الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لعدم التعامل مع من أسماهم "سماسرة بيع سندات الهدي والأضاحي".



وطالب ضيوف الرحمن من حجاج مملكة البحرين بضرورة المحافظة والحرص على وثائق السفر والممتلكات والوثائق المهمة من الضياع، مشددًا على عدم توزيع أي مطبوعات أو منشورات أثناء موسم الحج إلا بعد إجازتها من وزارة الإعلام والثقافة في المملكة العربية السعودية.



كما أكد على ضرورة استيفاء كافة التعليمات الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، والمتضمنة بدايةً في أخذ التطعيمات الوقائية اللازمة ضد الأمراض الوبائية، قبل مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة من المراكز الصحية في مملكة البحرين قبل قدومهم لتأدية مناسك الحج للوقاية من الامراض المعدية.



وشدد على ضرورة أخذ كل التصاريح المستوجبة لإمكانية التنقل بالمركبات عن طريق البر داخل المملكة العربية السعودية ووجه لأهمية الحصول على تصريح رسمي للحج، محذرًا من نقل أو إيواء المخالفين حيث سيعرضهم ذلك للمسائلة القانونية.



وحث حجاج البحرين على الالتزام بكافة التعليمات والنصائح والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، مع ضرورة التوجه إلى الأراضي المقدسة من خلال حملات الحج البحرينية المعتمدة لدى بعثة مملكة البحرين للحج، إضافة إلى أهمية حصولهم على التصاريح الخاصة بالحج والصادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عبر حملات الحج البحرينية، علمًا بأنه لن يسمح لغير الملتحقين بالحملات البحرينية المعتمدة دخول المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.



ودعا القنصل إلى ضرورة الالتزام بقوانين الحجاج والمتعلقة بمواعيد الوصول المحددة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن السلطات السعودية المعنية بالحجاج لن تسمح للطاقم الإداري للحملات بأداء مناسك الحج ، حيث سيقتصر دورهم على النواحي الإدارية واللوجستية خلال المناسك، والزام جميع أعضاء البعثة والكادر الإداري المرافق للحملات بإرفاق تأشيرات وتصاريح خاصة في جوازات سفرهم، كما سيمنع أي شخص يلبس رداء الإحرام من دخول الأراضي السعودية ما لم يحصل على ترخيص معتمد صادر من النظام الإلكتروني السعودي وذلك طيلة موسم الحج.



كما دعا حجاج البحرين إلى أهمية التخطيط المسبق قبل السفر إلى الأراضي المقدسة مع حملات الحج المرخصة، مشيرا انه على حجاج المملكة تفادي الدخول في الزحام مع بقية الحجاج ومراعاة عدم استخدام السيارات الخاصة في المناسك، منوها أن من يخالف ما ورد أعلاه يتحمل المسؤولية، وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تطبقها المملكة العربية السعودية من أجل تنظيم حركة المركبات في منطقة مكة المكرمة، حيث تمنع جميع أنواع المركبات غير المسجلة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تقل سعتها أو حمولتها عن 25 راكباً والتي يقودها من يرتدي ملابس الإحرام من الدخول إلى مكة المكرمة، ونوه أنه سيتم حجز السيارات الصغيرة في المواقف المعدة لها على مداخل مكة المكرمة، الى جانب قرار منع دخول جميع انواع الدراجات النارية والهوائية الى المشاعر المقدسة، مشيراً إلى أن السلطات السعودية تمنع وتحت أي ظرف جميع أنواع المركبات الصغيرة من الدخول إلى المشاعر المقدسة، خلال موسم الحج، وتمنع كافة أنواع المركبات المخصصة لأغراض الخدمات ونقل الموظفين والمشرفين والعمال من الدخول إلى المشاعر المقدسة ما لم يتم الحصول على تصريح من الجهة المشرفة على الخدمة التي تستخدم المركبة فيها ووفق الضوابط المحددة لذلك.



كما حذر القنصل العام أنه من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة هذا العام أشدها مقارنة بالأعوام السابقة، مما يستدعي قيام أصحاب الحملات بتوعية الحجاج، خاصة الجدد منهم الذين لم يسبق لهم الحج من قبل، بعدم التنقل أو القيام بأي أعمال في أوقات الذروة في مكة المكرمة، واستحسان الخروج بعد صلاة المغرب لأداء أي عمل، مناشدا الحجاج القادمين من مملكة البحرين الراغبين في أداء مناسك الحج عن طريق البر أخذ الحيطة والحذر أثناء الطريق، والتأكد من سلامة الإطارات والمركبة حرصاً على سلامتهم.



وسوف تقوم القنصلية العامة لمملكة البحرين بمواصلة جهودها بكل اهتمام ومتابعة ما يستجد من تعليمات وأنظمة من قبل وزارة الحج السعودية، وستتواصل مع المسؤولين المعنيين لتذليل العقبات أمام حملات الحج والتسهيل على الحجاج البحرينيين والمقيمين القادمين من المملكة، مشيدًا بالرعاية التي يحظى بها حجاج بيت الله الحرام بشكل عام، وحجاج مملكة البحرين بشكل خاص، من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، مقدراً جهود جميع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة التي تتعاون من أجل إنجاح موسم الحج.



وأضاف المسلماني اننا نعمل كل عام على الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها لنا السلطات السعودية في تحسين شامل لمستوى الخدمات المقدمة لحجاج البحرين، شاكرًا الحكومة السعودية على ما توفره من إمكانيات وتسهيلات لخدمة جميع الحجاج من جميع الجنسيات مثمّناً المشاريع التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – لضيوف الرحمن، مشيدا في الوقت ذاته بالخدمات المتطورة والبرامج التقنية الحديثة التي توفرها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن، متمنيا لكل حجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكورً وذنباً مغفوراً ، وعوداً حميداً.



مؤكدًا بأن القنصلية العامة لمملكة البحرين في جدة على أتم الاستعداد لمساعدة حجاج مملكة البحرين، داعياً بعدم التردد في الاتصال على أرقام الهواتف الموضحة أدناه، كما نصح الحجاج بمتابعة "إرشادات السفر الحج" والتي تصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الخارجية والقنصلية العامة بجدة على (التويتر)، وفي حال طلب المساعدة يرجى التواصل على:



هاتف القنصلية : 00966126076770

فاكس القنصلية : 00966126079565

البريد الالكتروني: Jeddah.mission@mofa.gov.bh

عنوان القنصلية العامة على حساب التويتر @BahrainConKSA

مكتب العمليات بوزارة الخارجية ( 24ساعة ):

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م.ا.ب/ع ذ



بنا 1818 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/08/08 - 26 : 09 PM