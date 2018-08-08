فريق جراحي بـ"السلمانية" يتمكن من استئصال ورم في الدماغ بنجاح تام باستخدام الجهاز الملاحي الأكثر تطوراً لجراحات المخ المنامة في 8 أغسطس/ بنا / تمكن فريق جراحي من وحدة جراحة الأعصاب التابعة لقسم الجراحة بمجمع السلمانية الطبي من استئصال ورم في الدماغ باستخدام الجهاز الملاحي لجراحات المخ؛ والذي يعتبر الأكثر تطوراً عالمياً وتمت العملية بفضل من الله بنجاح تام.



وأعلن رئيس الفريق الجراحي الذي أشرف على العملية الدكتور نبيل حميد أن استخدام هذا الجهاز في عمليات جراحة المخ يُعد نقلة نوعية في جراحات المخ والأعصاب في مملكة البحرين، حيث أن هذا الجهاز والذي يعد الأكثر تطوراً في العالم يُساعد الجراح على تحديد موقع الورم وإحداثيات الورم بصورة دقيقة للغاية، مما يُساعد على استئصاله بالكامل وبدقة متناهية دون الضرر بأنسجة المخ السليمة المحيطة بالورم.



من جانبه، قال أخصائي جراحة المخ والأعصاب الدكتور بسام العرادي إن المريضة كانت تعاني من هذا الورم من فتره وتم استئصاله بصورة كاملة وأن المريضة بحالة صحية ممتازة وتم خروجها من المستشفى بعد عدة أيام من العملية، وقد أبدت المريضة شكرها وامتنانها للفريق الجراحي الذي أشرف على العملية ومتابعتها قبل و بعد إجراء العملية بعد أن من الله عليها بالشفاء التام.



من ناحية أخرى، أعرب رئيس قسم الجراحة بمجمع السلمانية الطبي الدكتور راني الأغا أن القسم لا يألو جهداً في توفير أحدث المعدات الجراحية وتطوير الكادر الطبي الجراحي ليتوافق مع كل التطورات العالمية في مجال الجراحات المختلفة.



كما أعرب جميع منتسبي قسم الجراحة في مجمع السلمانية الطبي عن امتنانهم لحكومة مملكة البحرين لتوفيرها أحدث المعدات الطبية ودعمها اللامحدود لتطوير الخدمات الطبية في مملكة البحرين، وكذلك الشكر للإدارة العليا بوزارة الصحة و على رأسها سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح لدعمها لكل المشاريع التطويرية في الوزارة، وتقدم الجميع بالشكر لجمعية مكافحة السرطان لتبرعها السخي لجهاز الملاحي العصبي الذي يُعد نقلة نوعية للخدمات الجراحية في مملكة البحرين.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1742 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/08/08 - 57 : 08 PM