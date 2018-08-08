لدى استقباله وفداً كويتياً بمناسبة احتفالية تدشين أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي إلى المملكة .. سمو ولي العهد: المسافة قريبة جداً ومفتوحة دائماً بين القلوب في البلدين الشقيق المنامة في 08 أغسطس/ بنا / هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء دولة الكويت الشقيقة بتدشين أول رحلة لشركة الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي التي اختارت مطار البحرين الدولي لتكون وجهتها الأولى في احتفالية مميزة تعتز المملكة أن تشارك شقيقتها الكويت فيها، مؤكداً سموه أن مملكة البحرين تفرح لأي نجاح تحققه الدول الشقيقة وتعتز به، مشيراً سموه إلى المكانة الخاصة التي تحظى بها العلاقات الأخوية القوية الراسخة التي تجمع المملكة بدولة الكويت الشقيقة في نفوس أهل البحرين.



وأكد سموه أن انطلاق هذه الرحلة من دولة الكويت الشقيقة إلى مملكة البحرين هي إحدى المناسبات التي ستظل حاضرة في الذاكرة وشاهدة على أن المسافة قريبة جداً ومفتوحة دائماً بين القلوب في البلدين الشقيقين ، في ظل ما يحظى به التقارب الأخوي الحميم والروابط التاريخية من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على كافة الصعد.



جاء ذلك لدى استقبال سموه في قصر الرفاع بحضور معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات مساء اليوم الوفد الكويتي القادم على متن الرحلة الأولى من مبنى الركاب الجديد في دولة الكويت الشقيقة ضم معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف وزير المالية ومعالي الدكتورة جنان محسن رمضان وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات وعددٍ من كبار المسؤولين في قطاع الطيران وجمع من الإعلاميين، حيث أبلغوا سموه تحيات حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، وتمنيات سموهما إلى مملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والإزدهار. وقد كلفهم سموه حفظه الله بنقل تحياته وأطيب تمنياته إلى حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت وسمو ولي عهده.



وتمنى سموه النجاح والتوفيق في هذه الخطوة التطويرية التي تعد إنجازاً كبيراً ونقلة نوعية ترفد نمو قطاع النقل الجوي واللوجستيات ومردوده الحيوي في الجوانب التنموية والاقتصادية لتضيف إلى الرصيد التنموي الكبير في دولة الكويت الشقيقة، وأشار سموه إلى أن حركة الطيران بين البلدين تشهد نشاطاً مستمراً منذ منتصف الستينات مما يعززه أسس التعاون بين البلدين والاتفاقيات المعنية بهذا المجال، مؤكداً سموه دعم مملكة البحرين لاستمرار التعاون والتنسيق مع دولة الكويت في قطاع الطيران إلى جانب مجالات التعاون الأخرى بينهما.



من جانبه، أعرب الوفد الكويتي الشقيق عن سعادته بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبالتواجد بين أشقائهم في مملكة البحرين، كما عبر عن شكره وتقديره لما لقيه من حفاوة استقبال ومشاركة في الاحتفال بهذا الحدث الهام للناقلة الكويتية الوطنية، مؤكداً ما يجسده ذلك من قوة ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط وعلاقات أخوية راسخة ممتدة.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1715 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/08/08 - 25 : 08 PM