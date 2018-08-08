جلالة الملك المفدى يستقبل الوفد الحكومي و الإعلامي الكويتي المنامة في 8 أغسطس/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف وزير المالية الكويتي والدكتورة جنان محسن رمضان وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات والسيد يوسف عبدالحميد الجاسم رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية والمهندس يوسف سليمان الفوزان المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني والسيد محمد السنعوسي وزير الاعلام الأسبق والسيد سامي عبد اللطيف النصف رئيس مجلس الإدارة الخطوط الكويتية الأسبق ووزير الاعلام سابق، وذلك بمناسبة زيارة الوفد الحكومي الاعلامي الكويتي إلى المملكة على متن أول رحلة عبر الخطوط الجوية الكويتية التي انطلقت صباح اليوم من مبنى الركاب (T4) الجديد في مطار دولة الكويت الدولي إلى مطار البحرين الدولي.



حيث نقلوا إلى جلالة الملك المفدى تحيات حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، وتمنيات سموهما إلى مملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والإزدهار.



وقد كلفهم جلالة الملك المفدى حفظه الله بنقل تحياته وأطيب تمنياته إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت وسمو ولي عهده، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والتي تزداد رسوخاً في ظل حرص القيادتين والشعبين الشقيقين على تقوية دعائمها.



كما أعرب جلالة الملك المفدى عن مشاعر المحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين مشيداً جلالته بمواقف دولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعباً في دعم مملكة البحرين في مختلف الظروف من خلال الترابط التاريخي الذي يجمع بينهما معرباً حفظه الله عن اعتزازه بهذه العلاقات الوثيقة والوطيدة .



وهنأ جلالته الجميع بنجاح أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية، والتي يأتي اختيارها للبحرين لتكون أول وجهاتها تأكيداً على تميز العلاقات البحرينية- الكويتية والمستوى المتقدم للتعاون الثنائي.

وأشاد جلالته بالنهضة الشاملة والإنجازات الكبيرة التي تشهدها الكويت في عهد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تنفيذاً لرؤية سموه حفظه الله والتي تهدف لتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي على المستوى العالمي بحلول عام 2035.



ومن جانبهم عبر أعضاء الوفد الحكومي والاعلامي الكويتي الزائر عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى على هذا اللقاء الذي جسد العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين البحريني والكويتي مشيدين بما حققته مملكة البحرين من إنجازات في مختلف المجالات ضمن النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، معبرين عن اعتزازهم بالعلاقات البحرينية الكويتية الأخوية الوطيدة ، كما أشاد الوفد بمواقف مملكة البحرين اتجاه دولة الكويت .





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1714 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/08/08 - 51 : 09 PM