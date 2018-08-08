جلالة الملك المفدى يستقبل أهالي الزلاق المنامة في 08 أغسطس/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم عدداً من أهالي الزلاق وذلك في إطار اللقاءات التي يحرص جلالته على عقدها مع رجالات البحرين وأبنائها الكرام من جميع محافظات المملكة.



وتشرف الأهالي بالسلام على جلالة الملك المفدى ، معربين عن عظيم اعتزازهم بلقاء جلالته ، وبالغ شكرهم وامتنانهم لما يوليه جلالته من اهتمام لمنطقة الزلاق وحرص مستمر على تلبية كافة تطلعات أهاليها من خلال توجيهات جلالته السامية.



وخلال اللقاء ، رحب جلالته بالجميع وتبادل معهم الأحاديث الودية ، وأعرب عن تقديره لعطاء رجالات وأهالي الزلاق وإسهاماتهم المشهودة في نهضة البحرين الحديثة، وتفانيهم في خدمة وطنهم بهدف إعلاء رايته وحماية مكتسباته في مختلف المجالات. وأستمع جلالته إلى متطلبات أهالي قرية الزلاق وأمر جلالته بتسهيل كافة هذه الاحتياجات وأطمئن على أحوالهم .



وأكد جلالته أن عقد مثل هذه اللقاءات مع رجالات البحرين وأبنائها الأوفياء يأتي في إطار العادات العربية الأصيلة للتواصل والتلاحم وتعزيز قيم التسامح والمحبة والترابط الاجتماعي التي يتميز بها المجتمع البحريني منذ القدم.



وأشار جلالته أن ما تشهده المملكة اليوم من نماء وتقدم هو ثمرة النهضة الشاملة التي أرسى دعائمها الرعيل الأول من الآباء والأجداد بسواعدهم المخلصة وحبهم لوطنهم، مؤكداً أن البحرين ستواصل مسيرتها في التنمية والتطوير بتكاتف أبنائها ومساعيهم الخيرة للبناء على إنجازاتها الحضارية والتاريخية.



ومن جانبهم رفع أهالي الزلاق خالص الشكر والعرفان الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة رعاه الله على الرعاية والإهتمام الذي يوليه جلالته بقضايا المواطنين ومصالحهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم ، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد خطاه ، وأن يحقق للمملكة وشعبها المزيد من الرفعة والتقدم.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1704 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/08/08 - 45 : 09 PM