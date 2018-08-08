الطقس المتوقع ليوم غد الخميس حار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق المنامة في 8 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع في البحرين من الساعة السادسة مساء اليوم إلى الساعة السادسة مساء غد الخميس حار مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق ويتحول إلى رطب خلال الليل.



الرياح شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا، وتتحول إلى متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.



وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة، ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 32 درجة.



الرطوبة النسبية 90% والصغرى 20%.



شروق الشمس الساعة 05:07 وغروبها في الساعة 06:20 مساءا.







خ.أ/ع ذ



بنا 1701 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/08/08 - 09 : 08 PM