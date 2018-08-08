روسيا تؤكد حق المملكة العربية السعودية السيادي في اتخاذ القرار والمضي قدماً فيما يتعلق بحقوق الإنسان موسكو في 8 أغسطس / بنا / أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المملكة العربية السعودية لها الحق السيادي في اتخاذ القرار والمضي قدماً فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان .



وبحسب وكالة الانباء السعودية، قالت زاخاروفا رداً على سؤال حول توتر العلاقات بين المملكة العربية السعودية وكندا عقب تصريحات وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض إن موسكو تعرب عن أملها بأن تتمكن المملكة وكندا من الاتفاق لتخطي الخلافات بينهما .

وقالت في بيان لها: " نحن ندافع بثبات عن احترام حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية الوطنية والتقاليد القائمة منذ أمد بعيد في هذه أو تلك البلاد. ونعتبر أنه غير مقبول في هذا الصدد تسييس قضايا حقوق الإنسان" .





ع ذ



بنا 1654 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/08/08 - 02 : 08 PM