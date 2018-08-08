برئاسة الوزير محمد المطوع..اللجنة الوطنية للمعلومات تستعرض نتائج مشاركة البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

المنامة في 8 أغسطس/ بنا/ عقدت اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، جرى خلاله استعراض نتائج مشاركة مملكة البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الذي عقد بمقر المنظمة الدولية خلال الفترة من 16-18 يوليو الماضي بنيويورك، وشهد استعراض البحرين لتقريرها الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030، وإقامة فعاليات جانبية على هامش المنتدى.



وخلال الاجتماع، نقل الوزير المطوع لاعضاء اللجنة شكر وتقدير صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للفريق الذي عمل على إعداد التقرير على ما بذلوه من جهود مشرفة تحت إشراف اللجنة الوطنية للمعلومات خلال مراحل اعداد التقرير وأثناء استعراضه أمام المنتدى الدولي الهام.



وأكد المطوع أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دائما ما يؤكد حرص الحكومة على دعم الجهود العالمية في مجال التنمية المستدامة، كما أكد على أن سموه دائم الإشارة إلى ما حققته مملكة البحرين في هذا المجال وعزمها الأكيد على الاستمرار، والمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفق أفضل الممارسات.



بعدها، أطلع وزير شؤون مجلس الوزراء اعضاء اللجنة الوطنية للمعلومات على نتائج الاجتماعات التي عقدها مع عدد من المسئولين الأمميين على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى، وما شهدته من إشادات بما حققته مملكة البحرين من قصص نجاح على صعيد التنمية المستدامة، فضلا عن ما اتسم به تقريرها الطوعي من دقة في تقديم المعلومات والمؤشرات التي سلطت الضوء على انجازات البحرين على صعيد التنمية بمختلف أبعادها.



كما أشار الوزير إلى الفعاليات الجانبية التي أقيمت على هامش المنتدى لكل من هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل (تمكين)، ووزارة الاسكان، وما تضمنته من مداخلات ومناقشات شكلت في مضمونها قصص نجاح لمملكة البحرين على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربا عن شكره لأعضاء الفريق المعني بإعداد التقرير وكل الجهات التي شاركت في الاستعراض والفعاليات الجانبية المصاحبة له.



واستعرض المطوع التوصيات التي تضمنها تقريره المرفوع إلى مجلس الوزراء بشأن مشاركة وفد مملكة البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 أغسطس 2018.



وأوضح أن هذه التوصيات تشمل تكليف اللجنة الوطنية للمعلومات بالتأكد من انسجام برنامج عمل الحكومة القادم مع أهداف التنمية المستدامة، وتكليفها بإعداد تقرير سنوي عن الإنجاز المتحقق بأهداف التنمية المستدامة، بالاضافة إلى الموافقة على إنشاء قسم للتنمية المستدامة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لرصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها وفقاً للمنهجيات الدولية وإعداد التقارير الإحصائية الدورية المحلية والدولية.



وأشار المطوع إلى أن التوصيات تتضمن أيضا تكليف كل وزارة وهيئة حكومية بمناظرة ما يخصها من أهداف وخطط وسياسات في برنامج عمل الحكومة القادم مع أهداف التنمية المستدامة، وأن تقدم الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص البيانات اللازمة لقياس مؤشرات التنمية المستدامة عند طلبها من قبل اللجنة الوطنية المعلومات.



وشهد الاجتماع تقديم وزارة شؤون الشباب والرياضة لعرض حول المشاريع التي تنجزها الوزارة والمتوائمة مع أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها المركز العلمي البحريني لأهداف التنمية المستدامة الذي تفضل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية، بافتتاحه مؤخرا، والمهرجان الشبابي العالمي لأهداف التنمية المستدامة، حيث استعرضت الوزارة ماهية المشاريع وأهدافها وفعاليات تلك البرامج وأطر التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وفي هذا السياق أشاد السيد محمد بن ابراهيم المطوع بهذه المبادرات الهادفة إلى زيادة الوعي لدى الشباب، وأكد على أهمية نشر ثقافة التنمية المستدامة على كافة المستويات.



من جانبه قدم سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية موجزاً حول لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، مستعرضاً سعادته اختصاصات اللجنة حسب قرار إنشائها من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومخرجات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع بعض ممثلي الوكالات الدولية.



كما قدم وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية موجزاً حول اللائحة الداخلية لعمل لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بأهمية تنسيق مختلف الجهات الحكومية مع وزارة الخارجية في حال رغبة هذه الجهات في التواصل مع المنظمات الخارجية.



وفِي هذا الصدد، شدد وزير شؤون مجلس الوزراء على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين مملكة البحرين والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في كل ما يدعم خطوات المملكة التنموية، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والأممية في تطوير منظمة العمل على الصعيد التنمية المستدامة، بما يضمن لها مزيداً من التميز.



وأشاد المطوع بإطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والأمم المتحدة 2018-2022، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.



من جانبه استعرض الدكتور نبيل محمد بن شمس، قائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية آلية متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وربطها ببرنامج عمل الحكومة القادم (2019-2022)، وذلك بناء على التكليف الصادر من مجلس الوزراء بأن تقوم كل وزارة وهيئة حكومية بمناظرة ما يخصها من أهداف وخطط وسياسات في برنامج عمل الحكومة القادم مع أهداف التنمية المستدامة، وأن تقدم البيانات اللازمة التي تجعل قياس مؤشرات التنمية المستدامة ممكنة، وإعداد خطة عمل لتنفيذ المسوح والمشاريع اللازمة لتوفير هذه المؤشرات.



وأشار الدكتور نبيل إلى آلية اعتماد الإحصاءات والمؤشرات الرسمية قبل تزويد المنظمات الدولية بها.



و في ختام الاجتماع، نوه السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2015 الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات.



وأشار ان القرار حدد مهام اللجنة على أنها الجهة المسؤولة عن اعتماد جميع المؤشرات والإحصاءات الصادرة من الجهات الحكومية، وأن على الوزارات والهيئات الحكومية تزويد اللجنة بالمؤشرات والإحصاءات والتقارير الوطنية ومنهجيات احتسابها والجهة الطالبة لهذه البيانات لاعتمادها قبل تزويدها أي جهة داخلية أو خارجية.







م.ا.ب/خ.أ



بنا 1618 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/08/08 - 24 : 07 PM