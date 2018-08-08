سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ منتخب الشباب بالتأهل لربع نهائي بطولة آسيا

المنامة في 8 أغسطس/ بنا / هنأ سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، أفراد منتخبنا الوطني الشباب بمناسبة تأهلهم للمرة الأولى في تاريخ مملكة البحرين إلى الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية للشباب لكرة السلة والمقامة حاليا في العاصمة التايلندية (بانكوك).



وقدم سموه التهاني للجهازين الفني والإداري للمنتخب وللاعبين على الأداء الإيجابي والمشرف، والذي أثمر عن تأهل المنتخب للمرة الأولى لهذه المرحلة، مشيدا بمجهودات جميع أفراد البعثة البحرينية المتواجدة في تايلند، إذ أدى تظافر الجهود من الكل إلى تحقيق هذه النتيجة الإيجابية.



وأكد سموه أن وصول المنتخب لهذه المرحلة يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد البحريني لكرة السلة في الاهتمام ومنح الثقة للعناصر الشابة فيه عبر الزج بهم في مختلف البطولات والمشاركات، وضمان الإعداد المناسب لها من خلال التدريبات المتواصلة والمعسكرات الخارجية، مشيرا سموه إلى أن خطة الاتحاد البحريني لكرة السلة في هذا الإطار بدأت تؤتي ثمارها عبر ما أظهره اللاعبون والجهازان الفني والإداري من عمل إيجابي تكلل بنتائج متميزة، متمنياً سموه التوفيق للمنتخب في مباراته الهامة أمام الفلبين اليوم ومؤكداً أن لاعبينا الشبان قادرون على تقديم أفضل المستويات في هذا اللقاء.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1559 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/08 - 12 : 07 PM