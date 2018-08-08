نشرت 130 بحثاً محكماً حتى الأول من أغسطس (سكوبس): جامعة البحرين تنجز 52% من بحوث الجامعات بالمملكة

المنامة في 8 أغسطس/ بنا/ كشفت أرقام قاعدة البيانات العالمية للبحوث المنشورة في المجلات المحكمة (سكوبس) "أن جامعة البحرين واصلت تصدرها قائمة الإنتاج البحثي لجامعات المملكة للعام الجاري 2018، وذلك بإنتاجها نحو 52% من إجمالي بحوث الجامعات البحرينية".



وأفادت أرقام قاعدة البيانات الدولية على موقعها في الانترنت بأن "الجامعة الوطنية أنتجت 130 بحثاً علمياً محكماً حتى الأول من شهر أغسطس الجاري، من أصل 250 بحثاً في جميع مؤسسات التعليم العالي بالمملكة".



وتنشط (سكوبس) في اعتماد المجلات العلمية، والمؤتمرات، والكتب، ومتابعتها وإصدار معامل التأثير البحثي لكل مجلة.



وفي هذا السياق قال رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة "إن التطور المطّرد في إنتاج البحوث العلمية هو ثمرة استراتيجية الجامعة التطويرية الهادفة إلى التركيز على المشاريع البحثية التخصصية، وتوفير الحلول المناسبة لقضايا الاستدامة وتحدياتها في المنطقة".



وبحسب بيانات عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة، فإنَّ كلية العلوم تتصدر كليات الجامعة العشر بواقع 55 بحثاً علمياً، تليها ثانياً كلية الهندسة بواقع 25 بحثاً، ثم كلية تقنية المعلومات في المرتبة الثالثة بواقع 17 بحثاً، وفي المرتبة الرابعة كلية إدارة الأعمال بواقع 16 بحثاً.



وأوضح أ. د. حمزة أن "الجامعة تشجع باحثيها، سواء من الأساتذة أو طلبة الدراسات العليا، على الاهتمام بالأولويات البحثية الوطنية والإقليمية التي في مقدمتها قضايا: الطاقة المتجددة، والأمن المائي، والأمن الغذائي"، موكدا "أن الجامعة ستمضي في سياسة تفعيل الخطط البحثية، ونشر ثقافة الإنتاج ونشر البحوث العلمية في أنظمة الفهرسة العالمية، وتوفير جميع الإمكانات البحثية للعاملين فيها".



ومن ناحيته أشار عميد الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة الدكتور محمد رضا قادر إلى "أن أرقام (سكوبس) تشير إلى نمو في عدد البحوث المحكمة المنشورة يصل إلى نحو 60%، وذلك بالمقارنة مع ما أنجزه أساتذة الجامعة في الفترة نفسها من العام الماضي 2017م كما شهدت البحوث المنجزة والمنشورة ارتفاعاً في السنتين الماضيتين قياساً للعام 2015م".



وبحسب العميد فإن أرقام (سكوبس) تفيد بأن الجامعة الوطنية أنجزت ونشرت خلال منذ إنشائها نحو 7500 بحثاً علمياً محكماً.



وذكر أن الجامعة تشجع أساتذتها على نشر بحوثهم في المجلات المحكمة، وتعزيز الاستشهاد بالبحوث في أنظمة الفهرسة العالمية، وتتطلع إلى نشر أكبر عدد من أطروحات الدكتوراه والماجستير أيضاً.



وكانت جامعة البحرين حققت مؤخراً مركزاً متقدماً على مستوى الجامعات العالمية بتفوقها في معايير التصنيف العالمي للجامعات QS ، والتنافس ضمن 1000 جامعة تأهلت لتصنيف 2019م، وبذلك تكون جامعة البحرين الجامعة الوحيدة المصنفة عالمياً في مملكة البحرين، سواء على مستوى الجامعات الحكومية أم الخاصة.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1530 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/08/08 - 11 : 07 PM