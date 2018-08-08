وزير الخارجية السعودي: على كندا تغيير نهجها بالتعامل مع السعودية الرياض في 8 أغسطس/بنا/ جددت المملكة العربية السعودية رفضها التدخل في شؤونها الداخلية، حسب ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأربعاء أكد فيه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير "أن السعودية اتخذت إجراءات لتوضح لكندا عدم قبولها بذلك التصرف".

وتابع الجبير بقوله "إن كندا تعرف تماماً ما المطلوب منها لإعادة إصلاح العلاقة مع السعودية، وتدرك تماماً أن السعودية كانت ولا زالت ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، ولا تتدخل من جهتها في شؤون الآخرين".



وقال الجبير إن "المملكة حريصة على مصلحة السعوديين في كندا"، مؤكداً في الوقت نفسه "أن على كندا تغيير نهجها بالتعامل مع السعودية".



واعتبر الوزير "أن كندا بدأت الأزمة ويجب عليها أن تنهيها"، قائلاً إنها "أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به"، وأشار الجبير إلى "أن السعودية أوقفت الاستثمارات الجديدة فقط مع كندا"، موضحا "أن عدة دول دعمت موقف السعودية ورفضت التدخل بشؤونها، كما أكد أن المعتقلات كنّ على علاقة مع دول درّبتهم ليكونوا في مواقع حساسة".







خ.أ



بنا 1523 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/08/08 - 10 : 07 PM