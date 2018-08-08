رئيس جمهورية اذربيجان يتسلم اوراق اعتماد سفير البحرين لدى بلاده انقرة في 8 أغسطس/ بنا / تسلم فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان أوراق اعتماد سعادة الدكتور إبراهيم يوسف العبدالله كسفير فوق العادة مفوض لمملكة البحرين لدى جمهورية أذربيجان المقيم في أنقرة.



وقد نقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهم لفخامة الرئيس وشعب جمهورية أذربيجان المزيد من التنمية والرقي والاستقرار.



من جانبه، عبر فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان عن تمنياته لسعادة الدكتور إبراهيم يوسف العبدالله كل التوفيق والنجاح في مهام عمله، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان في مختلف المجالات.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1451 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/08/08 - 00 : 06 PM