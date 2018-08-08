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وزير المعادن السوداني يرحب بالاستثمارات الاماراتية في بلاده
2018/08/08 - 32 : 05 PM

الخرطوم في 8 أغسطس/ بنا / أعرب وزير المعادن السوداني محمد أحمد علي عن ترحيبه بالاستثمارات الاماراتية ببلاده في كافة المجالات وخاصة في قطاع المعادن.

وحسب وكالة الانباء الاماراتية (وام) أن الوزير السوداني إلتقى حمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى الخرطوم، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة السودانية.
إذ تناول اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وفرص الاستثمار في مجالات التعدين، مشيدا الوزير بالعلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين الشقيقين.



خ.أ/ع ذ

بنا 1409 جمت 08/08/2018


عدد القراءات : 57         اخر تحديث : 2018/08/08 - 32 : 05 PM
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