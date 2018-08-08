المعسكر الصيفي يواصل فعالياته بزيارة الطلبة إلى أكاديمية الخليج للطيران وشركة البحرين لتعبئة المياه والمشروبات

محلي



المنامة في 08 أغسطس/ بنا / ضمن فعاليات برنامج المعسكر الصيفي العاشر الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" ، وتفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية الذي تنتهجه وزارة الداخلية أقامت مديرية شرطة محافظة المحرق عدداً من البرامج والأنشطة الهادفة، حيث كان البرنامج الأول بعنوان " تزيين الأماكن العامة والتدوير" تضمن رسم لوحات جدارية بالخط العربي والرش تحت إشراف فنانين متطوعين، وتلوين الحاويات، كما تم تعليمهم طرق إعادة التدوير من خلال الأشغال اليدوية إضافة إلى الخطوات الصحيحة للزراعة، ويأتي هذا البرنامج بهدف خلق روح العمل الجماعي لدى الطلاب عبر إشراكهم بالمشاريع البيئية، أما البرنامج الثاني فقد كان بعنوان " كلنا معاك" تم خلاله توزيع استبانة على العاملين في محلات المجمعات التجارية و بعض مرتاديها لقياس الرضا عن خدمة شرطة المجتمع، كما قام الطلبة بتوزيع هدايا للمتعاونين منهم وعمال النظافة وذلك ضمن حملة "شكراً لك".





كما أقامت المديرية محاضرة توعوية بأسلوب ترفيهي تحت عنوان " الشاب البلدي" تطرقت إلى دور ومهام العمل البلدي في مملكة البحرين. وفي ذات السياق، نظم مركز تنمية العمل التطوعي بمحافظة المحرق معرضاً بصالة نادي الحد الرياضي تم خلاله عرض منتجات الطلبة و إقامة مسابقات ترفيهية و تقديم جوائز للفائزين.



من جهة أخرى، قام الطلبة بزيارة إلى أكاديمية الخليج للطيران حيث تم تدريبهم على طريقة الطيران، بالإضافة إلى شركة طيران الخليج تعرفوا خلالها على تاريخ الشركة وأنواع الطائرات وقاموا بجولة في متحف الطيران التابع للشركة، كما قام الطلبة بزيارة إلى شركة البحرين لتعبئة المياه والمشروبات وتعرفوا على طريقة تعبئة المياه وفق المعايير العالمية لجودة التصنيع.



ن.ف/ع ذ



بنا 1356 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/08/08 - 02 : 05 PM