تحت شعار "وزدناهم هدى" .. أبي حنيفة النعمان لتعليم القرآن" يختتم نشاطه الصيفي المنامة في 8 أغسطس / بنا / أشاد فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بجهود مركز أبي حنيفة النعمان لتعليم القرآن الكريم والقائمين عليه، مشيداً في الوقت ذاته بجهود إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة، التي أشرفت على تنظيم النشاط الصيفي في ما يقارب المائة مركز قرآني، في جميع محافظات ومناطق البحرين، والتحق بها أكثر من ثلاثة آلاف مشارك ومشاركة، حيث تضمن النشاط الصيفي لهذه المراكز حزمة من المحاور والبرامج والأنشطة النافعة، يقدمها نخبة من المعلمين والمعلمات، بهدف تنشئة الأجيال على مبادئ الدين الحنيف، وعلى القيم والأخلاق والآداب الفاضلة الكريمة.

جاء ذلك خلال حفل ختام النشاط الصيفي لمركز أبي حنيفة النعمان لتعليم القرآن الكريم تحت شعار "وزدناهم هدى"، حيث بدأ الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم للطالب جاسم المطيعي، وأضاف المفتاح: إنه لمن دواعي غبطتي وسروري، أن أكون بينكم اليوم في هذا الحفل المبارك، حيث نتشارك معاً الأجر ومع أبنائنا الذين وفقهم الله تعالى للانخراط ضمن أنشطة هذا المركز المبارك، فحفظوا من القرآن ما شاء الله لهم أن يحفظوا، وتعلموا من أحكام دينهم وقيم دينهم ما يعينهم على أداء عباداتهم، واستفادوا من معلميهم في دورات علمية وحياتية وتربوية وأخلاقية، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية التي استحقوها بجهدهم ونشاطهم وتميزهم.



وثمن المفتاح حرص قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - حفظه الله ورعاه - على خدمة كتاب الله تعالى ونشر تعاليمه وقيمه بين مختلف فئات المجتمع والعناية بحفاظ القرآن الكريم وحملته وبمراكز تعليم القرآن الكريم.



بعدها ألقى الشيخ سلمان النفيعي مشرف مركز أبي حنيفة النعمان لتعليم القرآن الكريم كلمةً وجه من خلالها جزيل الشكر لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف متمثلة في إدارة شؤون القرآن الكريم على جهودها الحثيثة في العمل لخدمة القرآن الكريم وأهله.



ثم ألقى السيد خليفة الشوملي بالنيابة عن أولياء الأمور كلمة، تقدم فيها بالشكر الجزيل لجميع المعلمين والمدرسين والكادر الإداري بالمركز، وحث بدوره الطلبة بأن يجعلوا من كتاب الله تعالى منهجاً ودستوراً يعملون به ويعلمونه، مقدراً لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف متابعتها المستمرة لمراكز تعليم القرآن الكريم وحفاظ القرآن الكريم.



وبعد عرض تقرير حول الأنشطة التعليمية والتربوية والترفيهية التي تضمنها النشاط الصيفي لمركز أبي حنيفة النعمان، تفضل وكيل الشؤون الإسلامية بتكريم المعلمين والطلاب المشاركين في النشاط الصيفي.





خ.ب/ع ذ



بنا 1325 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/08 - 49 : 04 PM