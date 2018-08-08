مساعد وزير الخارجية يستقبل رئيس جامعة البحرين المنامة في 8 اغسطس / بنا / استقبل سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب سعادة مساعد وزير الخارجية بالأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، مشيدا بالجهود التي تبذلها جامعة البحرين، ولا سيما حصول الجامعة على المرتبة 31 على مستوى جامعات الوطن العربي، وجهودها في تطوير برامجها الأكاديمية لتتناسب مع الاحتياجات المستجدة للتعلم والتعليم. وأشاد مساعد وزير الخارجية بالجهود البناءة التي قامت بها جامعة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان،والتي تتمثل في إضافة مقرر (مبادئ حقوق الإنسان) لجميع طلبة الجامعة دون استثناء كمتطلب أساسي إضافة إلى مقررات الجامعة الأخرى، إلى جانب مقرر آخر لحقوق الإنسان خاص بطلبة كلية الحقوق وإطلاق برنامج العيادة القانونية وحقوق الإنسان سعيًا لتقديم برامج تدريبية للطلبة الذي يهدف الى نشر العلم والمعرفة بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية لطلبة الجامعة من جميع التخصصات.



من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة عن سعادته بلقاء مساعد وزير الخارجية، مثمنًا دعم وزارة الخارجية المتواصل من خلال توفير برامج تدريبية لطلبة جامعة البحرين.



كما تم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالتدريب والتعليم في مجال حقوق الانسان.





خ.ب/ع ذ



بنا 1317 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/08/08 - 47 : 04 PM