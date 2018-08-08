الخطوط الجوية الكويتية تعلن مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران 2018‎

المنامة في 08 أغسطس/ بنا/ تتويجاً للعلاقات البحرينية الكويتية المتينة التي أرسى دعائمها قادة البلدين والآباء والأجداد منذ قديم الأزل، وعلى هامش زيارة وفد رفيع المستوى من الخطوط الجوية الكويتية لتدشين أول رحلة جوية من مبني المسافرين الجديد رقم 4T الخاص حصرياً بالخطوط الجوية الكويتية والتي اختارت مملكة البحرين لتكون الوجه الأولى لها تأكيدا على أواصر المحبة والأخوة بين الشقيقتين.



وعلى هامش الزيارة وقع كل من سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد يوسف الجاسم رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية اتفاقية مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض البحرين الدولي للطيران 2018 المقرر عقده في قاعدة الصخير الجوية خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2018، والذي يقام تحت رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك مملكة البحرين.



وبهذه المناسبة أعرب المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار تطلعات أصحاب السمو والجلالة حفظهم الله قادة البلدين في مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، للارتقاء بالعلاقات نحو التكامل في كافة القطاعات وتعزيز نموها على كافة الأصعدة، وفي مختلف الميادين والعمل على تطويرها وتنميتها نحو آفاق أرحب من العمل المشترك، وأضاف بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لصاحب الجلالة ملك المفدى، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران السدية التي تدعو الى أهمية التطوير والارتقاء بالعلاقة مع دولة الكويت في مجال صناعة النقل الجوي وتقديم كافة التسهيلات والحوافز التي تسهم برفع التعاون على أعلى المستويات وتشجيع كافة القطاعات الكويتية لتتخذ من معرض البحرين للطيران منصة لها للترويج لخدماتها.



أكد الوزير بأن هذه الخطوة ليست بجديدة على الخطوط الجوية الكويتية، بل إنها تندرج ضمن التعاون الاستراتيجي المشترك في مختلف القطاعات، منوهاً بأهمية الدور الفاعل الذي يلعبه قطاع النقل الجوي والبري والبحري في تأصيل هذه العلاقات، والاسهام في زيادة فرص تطوير هذه الخدمات والخدمات اللوجستية الأخرى تماشياً مع النمو المطرد للحركة التي تشهدها اقطار دول مجلس التعاون الخليجي.



وبهذه المناسبة قال السيد يوسف الجاسم "إنه لمن الطبيعي أن نكون جزءاً من هذا الحدث الدولي المهم والذي استحوذ على اهتمامٍ عالمي وإقليمي، ويعد هذا المعرض نقطة التقاء مهمة للشركات التي يرتبط اسمها بصناعة الطيران، حتى يستطيع ذو الاختصاص بمجال الطيران الاطلاع على أحدث التقنيات المتعلقة بالطيران تحت سقف واحد وإتاحة الفرصة لهم للترويج وعرض منتجاتهم الحديثة، نحن سعداء جداً بمشاركتنا في معرض البحرين الدولي للطيران في دورته الخامسة للمرة الثانية على التوالي لنعرض أرقي الخدمات لعملائنا من كبار الشخصيات والنخبة من التجار ورجال المال والأعمال وعموم المسافرين الكرام في هذا المعرض، ونحن على ثقة بأنه سيمثل إنجازاً مميزاً آخر يضاف إلى تاريخ المملكة".





ن.ف/خ.أ



بنا 1306 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/08 - 24 : 04 PM