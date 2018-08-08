مدير عام أمن المنافذ : اللجنة الأمنية لبعثة الحج اتخذت كافة الترتيبات الأمنية لتيسير إجراءات سفر الحجاج البحرينيين المنامة في 8 اغسطس / بنا / أكد مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ عضو اللجنة العليا للحج والعمرة رئيس اللجنة الأمنية لبعثة الحج البحرينية بأن عدد الحجاج البحرينيين لهذا العام سوف يكون (5625) حاجاً، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة من بعثة البحرين للحج بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، وأن معظم حجاج المملكة سيغادرون من خلال مطار البحرين الدولي.



وبين بأنه بناءً على توجيهات معالي وزير الداخلية فقد تم تشكيل لجنة أمنية تعنى بمتابعة الشئون الأمنية والسلامة الخاصة بحجاج بيت الله الحرام أثناء تواجدهم بالديار المقدسة، حيث تتكون اللجنة من لجان فرعية وهي لجنة السلامة العامة، ولجنة المرور والتراخيص، ولجنة الأمن والمتابعة مع الأمن السعودي، وتقوم باتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة من خلال عقد الاجتماعات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة الملاحظات والاقتراحات مع المختصين بشأن موسم الحج، والاطلاع على الاشتراطات الحديثة لهذا العام من الجانبين البحريني والسعودي لوضع الخطط المناسبة من أجل التيسير على حجاج بيت الله الحرام، وتقديم كافة التسهيلات لضمان راحة المسافرين، حيث غادرت اللجنة الأمنية مساء اليوم الأربعاء لمباشرة عملها إلى حين انتهاء موسم الحج وعودة جميع الحجاج.



وأشار إلى أن الإدارة العامة لأمن المنافذ أعدت خطة أمنية لتنظيم تفويج الحجاج وضمان مغادرتهم وعودتهم عبر المنافذ في الوقت المحدد دون عوائق، كما تم التنسيق مع الأشقاء في الجانب السعودي بجسر الملك فهد واطلاعهم على الخطط الموضوعة لضمان تسهيل الإجراءات المتعلقة بعبور الحملات ، مضيفاً أنه تم التنسيق كذلك مع الجهات المعنية في مطار البحرين الدولي وتحديد مواعيد مغادرة الحملات وتقديم كافة التسهيلات لضمان انسيابية الحركة في المطار.



وأوضح بأن الإدارة العامة لأمن المنافذ ستقوم بالتأكد من تراخيص حملات الحج قبل المغادرة بما يضمن سلامة إجراءات الحجاج داخل الأراضي السعودية، كما سيقوم رجال الشرطة بتوجيه الحافلات للمسارات المخصصة بالترتيب، والتأكد من نزول جميع الحجاج لاستكمال إجراءات الجوازات، بالإضافة إلى إرشاد الحافلات إلى مسار الخروج من البحرين إلى الجانب السعودي.



كما أهاب بأصحاب الحملات ضرورة الالتزام بالوقت المحدد للمغادرة والذي تم تحديده من بعثة البحرين للحج لضمان انسياب حركة تفويج الحجاج ، كما يجب على سائقي الحافلات المغادرة إلى الديار المقدسة الالتزام باشتراطات المرور والسلامة ، واتخاذ كافة التدابير من أجل الحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام .



و شدد مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ رئيس اللجنة الأمنية لبعثة الحج البحرينية بأنه على الحجاج تجنب حمل أي منشورات أو لافتات سياسية أو استغلال الشعائر الدينية لأغراض سياسية حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند حدوث أي تجاوزات .







خ.ب/خ.س



بنا 1242 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/08/08 - 49 : 03 PM