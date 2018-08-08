سمو رئيس الوزراء يتسلم تقريرا عن نتائج ورش عمل التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة 2019 -2022 المنامة في 8 اغسطس / بنا / لدى تسلم سموه لتقرير عن نتائج ورش عمل التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة 2019 -2022 ، فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الى تضمين 29 سياسة و106 مبادرة موزعة على 6 محاور رئيسية اقترحتها ورش العمل للاسترشاد بها في برنامج عمل الحكومة المقبل، مشيدا سموه بمخرجات هذه الورش والجهد المبذول في استشراف تطلعات الحكومة والمواطنين المستقبلية وترجمتها الى محاور ومبادرات وسياسات قابلة للتنفيذ لتستمر مسيرة التنمية والازدهار في انطلاقتها بما يلبي تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مثنيا سموه على الدور المحوري لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في متابعة وتيرة الإنجاز.



وشكر سموه جهود أصحاب السمو والمعالي نواب رئيس مجلس الوزراء، معربا عن التقدير للدور الكبير الذي اضطلع به سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في بلورة نتائج ورش العمل ووضعها في اطارها النهائي تمهيدا لتضمينها في برنامج عمل الحكومة المقبل.



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم حيث قدم لسموه تقريرًا عن ورش عمل التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة 2019-2022 التي عقدت بناء على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي وذلك برئاسة أصحاب السمو والمعالي نواب رئيس مجلس الوزراء وأثمرت مخرجات، تمثلت في عدد من السياسات والمبادرات غطت المحاور الست لتطلعات برنامج عمل الحكومة وهي المحور الاقتصادي والمالي ومحور البنية التحتية والمحور التشريعي ومحور الأداء الحكومي والمحور البيئي ومحور الخدمات.



وقد عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لما جاء في التقرير حيث وجه سموه إلى ضرورة وأهمية استمرار الأداء المتكاتف بين جميع الوزارات والأجهزة الحكومية لتعزيز المخرجات وبلوغ التطلعات المستقبلية، وتحقيق المزيد من المكتسبات النوعية، مواصلةً لتنفيذ ما يؤكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من أن المواطن هو محور التنمية وهدفها الأسمى، ضمن إطار مسيرة التنمية الشاملة بقيادة جلالته حفظه الله ورعاه.



ونوه سموه بالجهود التي قامت بها كافة الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة 2015-2018 وبالدور المحوري لصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في متابعة وتيرة الإنجاز واستدامته، مشيدًا بحرص سموه على البناء على هذه الوتيرة في صياغة التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة القادم ضمن مخرجات الملتقى الحكومي.



كما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور وجهود سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في متابعة سير ورش العمل التي شهدت مستوى عالٍ من المسؤولية والجدية في تناول السياسات والمبادرات، وتقديم المقترحات والمشاريع التي تضمن مستويات أكبر من الكفاءة والفاعلية في الأداء الذي يتم الحرص على ترسيخه في جميع أوجه العمل الحكومي لتحقيق درجات متقدمة من الابداع والإنجاز.



وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الأمل في أن تثمر هذه الجهود في تعزيز مكتسبات الوطن والمواطن على مختلف المجالات، منوهاً بما هو قائم من التعاون مع السلطة التشريعية، ومشيرًا إلى ما تم إنجازه على هذا الصعيد من تواصل مثمر وبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.



من جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره بما تفضل به سموه من توجيهات سديدة لتدعيم مسارات العمل الحكومي وتعزيز مردوده، مشيراً سموه أن الانجازات التي تتم خلال هذه المرحلة التي تأتي بعد الملتقى الحكومي الذي انعقد برعاية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وبمبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء جسدت معطيات هذه المرحلة مع استشراف متطلبات وتطلعات المستقبل.





خ.ب/خ.س



بنا 1218 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/08/08 - 22 : 03 PM