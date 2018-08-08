وزير الصناعة والتجارة يستعرض مع سفير جمهورية الصين علاقات التعاون المنامة في 08 أغسطس/ بنا / استقبل وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم السيد أنور حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين.



وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية الصين الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية ذات العلاقة، إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك.



وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن صادق تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهامه الهادفة إلى تعميق العلاقات بين البلدين الصديقين وترسيخها، مؤكداً استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتقديم كل ما من شأنه تطوير العلاقات المشتركة والدفع بها إلى الأمام.





ل.ب/خ.س



بنا 1206 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/08/08 - 13 : 03 PM