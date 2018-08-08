الموانئ الكويتية تستأنف حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الطقس الكويت في 08 أغسطس/ بنا / أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم استئناف حركة الملاحة البحرية كاملة بعد تحسن حالة الطقس في البلاد.



وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة الشويخ والدوحة والشعيبة استؤنفت بناء على الإفادات الميدانية بتحسن حالة الطقس والرؤية الأفقية.



وتوقفت امس حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها الكويت.



خ.س



بنا 1020 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/08/08 - 33 : 01 PM