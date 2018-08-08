مركز الملك سلمان يدشّن قافلة من 13 شاحنة من احتياجات مراكز غسيل الكلى في اليمن الرياض في 08 أغسطس / بنا / دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، قافلة برية مكونة من 13 شاحنة تحمل على متنها 209 أطنان من التجهيزات والمحاليل ومستلزمات الغسيل الكلوي، ضمن مشروع تأمين احتياجات مراكز الغسيل الكلوي في اليمن.



وسيتبع هذه الدفعة الأولى من المشروع، كما ذكرت وكالة الانباء السعودية، خمس دفعات أخرى شهريا، فيما يبلغ عدد المستفيدين 4254 مريضا بقيمة إجمالية 21 مليون ريال سعودي.



وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة المشروعات المتنوعة التي يقدمها المركز لليمن، والبالغة حتى الآن 274 مشروعا نفذت في جميع محافظات اليمن .





خ.س



بنا 1000 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/08/08 - 31 : 01 PM