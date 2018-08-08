سمو رئيس الحرس الوطني يستقبل حجاج بيت الله الحرام من منتسبي الحرس المنامة في 08 أغسطس/ بنا / استقبل الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني في مكتبه بمعسكر الصخير، رئيس وأعضاء بعثة حجاج بيت الله الحرام من ضباط وضباط صف وأفراد الحرس الوطني وذلك للسلام على سموه بمناسبة مغادرتهم الوطن قاصدين الديار المقدسة لأداء شعائر الحج، وذلك بحضور معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني والدكتور الشيخ راشد بن محمد الهاجري المستشار الديني رئيس بعثة الحجاج والعقيد الركن محمد عبدالله ربيعة رئيس شعبة ديوان الرئاسة.

ورحب سمو رئيس الحرس الوطني برئيس وأعضاء البعثة ، حاثاً إياهم على إخلاص النية لله عز وجل في أدائهم لمناسكهم، وإظهار روح التعاون والتسامح والمحبة تجاه كافة إخوانهم من حجاج الدول العربية والإسلامية، وتمثيل مملكة البحرين والحرس الوطني في تلك الشعيرة المقدسة خير تمثيل، وتطبيق ما أوصى به ديننا الحنيف.



كما أشاد الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للتخفيف عن ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم للمناسك.



ونيابة عن أعضاء البعثة، تقدم رئيس بعثة الحج الدكتور الشيخ راشد بن محمد الهاجري، بالشكر للفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني على الحرص المتزايد والاهتمام البالغ الذي يوليه سموه تجاه حجاج بيت الله الحرام من منتسبي الحرس الوطني ، كما توجه بالشكر إلى معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني على متابعته لأمور البعثة والوقوف على تلبية متطلباتها واحتياجاتها .



ل.ب/خ.س



بنا 0951 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/08/08 - 03 : 01 PM