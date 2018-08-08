الأشغال تعلن عن غلق مسارين على شارع الملك فيصل غرباً على مراحل المنامة في 08 أغسطس/ بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال إعادة تبليط شارع الملك فيصل بالقرب من مرفأ البحرين المالي بالمنامة تستدعي غلق مسارين على مراحل باتجاه الغرب وتوفير مسارين للحركة المرورية.



واوضحت الاشغال انه سيتم العمل في الموقع المذكور خلال العطلة الاسبوعية فقط ابتداءً من يوم غد الخميس من الساعة 11مساءً حتى الساعة 5 صباحاً من يوم الأحد.



ودعت الوزارة الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.





ن.ف/خ.س



بنا 0932 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/08 - 55 : 12 PM