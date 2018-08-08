معهد البحرين للتدريب ينظم ورشة الذكاء الحسابي لطلبة معسكر الأكاديمية الملكية للشرطة المنامة في 08 أغسطس/ بنا / نظم معهد البحرين للتدريب ورشة "تنمية الذكاء الحسابي باستخدام العداد الصيني"، لطلبة المعسكر الصيفي الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة.



وتهدف الورشة لتنمية المهارات الحسابية للطلبة المشاركين فيها والذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و13 سنة، وتدريبهم على كيفية استخدام آلة الأباكس الصينية في العمليات الحسابية المعقدة والبسيطة، وإيجاد النتائج في أقل فترة زمنية من خلال عدد من التطبيقات العملية التي تخللت الورشة.



وتجدر الإشارة إلى أن المعهد يحرص على تطوير مهارات الشباب من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات بالمملكة.

















ل.ب/خ.س



بنا 0931 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/08/08 - 54 : 12 PM