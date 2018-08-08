"الأشغال" تعلن غلقا كليا على شارع بغداد في مدينة عيسى المنامة في 08 أغسطس/ بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال الصرف الصحي على شارع بغداد بمدينة عيسى تستدعي غلقا كليا للشارع في الجزء المحصور بين طريق رقم 206 وطريق رقم 208 بالقرب من مدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين وسيتم عمل تحويل للحركة المرورية إلى الطرق المحيطة.



واوضحت الوزارة ان العمل في الموقع المذكور سيبدأ من يوم غد الخميس ولمدة 3 اسابيع.



ودعت الوزارة الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



ن.ف/خ.س



بنا 0930 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/08/08 - 50 : 12 PM