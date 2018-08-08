"الأشغال": الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل شارع جسر الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه الشرق المنامة في 08 أغسطس/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الانتهاء من إعادة تأهيل المسارات المتجهة شرقًا على جسر الشيخ عيسى بن سلمان، وذلك ضمن برنامجها لصيانة الطرق.



وأشار المهندس سيد بدر علوي مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بالوزارة الى أن المشروع يندرج في إطار الخطة الشاملة التي تقوم بها الوزارة للمحافظة على شبكة الطرق وتمديد عمرها الافتراضي وابقائها ضمن المستوى الفني والأداء الإنشائي والوظيفي المبني على مؤشرات أداء هندسية معتمدة عالمياً، وبالتالي تفادي التدهور في حالة الطريق وعدم الحاجة إلى إعادة إنشاء الطريق من جديد بتكلفة أعلى ومدة تنفيذ تتجاوز أضعاف الأعمال الحالية.



وأضاف مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بأن المشروع اشتمل على صيانة الشارع بدءً من شارع الفاتح إلى شارع الغوص بطول 5 كيلومترات من مسارات الطريق المتجهة شرقًا، كما تضمن أعمال معالجة الطبقة المتضررة وإعادة رصفه بطبقة جديدة من الأسفلت وتركيب العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع، مشيراً الى أن برنامج الوزارة للمرحلة القادمة هو إعادة تأهيل مسارات الجسر المتجهة غرباً.



وأشار علوي إلى أنه تم تنفيذ الاعمال خلال الإجازة المدرسية الصيفية لتفادي الازدحام المروري، منوها إلى أن المشروع تم تنفيذه من قبل شركة أسفلت البحرين ومن خلال العقود الزمنية وبتكلفة تجاوزت 80,000 دينار (ثمانين ألف دينار).



وتقدمت وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالشكر للمواطنين والمقيمين مستخدمي هذا الطريق الحيوي على تعاونهم وتقيدهم بالإشارات التحذيرية والارشادية واتباع التحويلات المرورية أثناء فترة تنفيذ المشروع وذلك حفاظاً على سلامتهم.



ل.ب/خ.س



بنا 0928 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/08/08 - 48 : 12 PM