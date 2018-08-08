"التربية" تعلن بدء فترة التحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية

المنامة في 08 أغسطس/ بنا / أعلنت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لطلبة المدارس الخاصة الراغبين في الانتقال إلى المدارس الحكومية، وذلك في الفترة من يوم الأحد 26 أغسطس الجاري إلى الأحد 2 سبتمبر 2018م، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، في مبنى خدمات المراجعين بمقر الوزارة في مدينة عيسى

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واوضحت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم انه يتوجب إحضار الشهادة الدراسية النهائية للعام الدراسي 2017-2018م ونسخة منها، ورسالة انسحاب الطالب من المدرسة الخاصة ونسخة منها، ونسخة من قارئ بطاقة الهوية سارية الصلاحية لكل من الطالب وولي أمره.

أما بالنسبة للطلبة الوافدين، فإنه يتوجب عليهم إضافةً إلى المستندات السابقة إحضار نسخة من تأشيرة الإقامة سارية الصلاحية لمدة عام لكل من الطالب وولي أمره.





ل.ب/خ.س



بنا 0921 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/08/08 - 30 : 12 PM