مجمع السلمانية الطبي ينظم فعالية الاحتفال باليوم العالمي للسكلر بالتعاون مع جمعية السكلر البحرينية المنامة في 08 أغسطس/ بنا / نظم قسم التمريض بمركز أمراض الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي وبالتعاون مع جمعية السكلر البحرينية فعالية الاحتفال باليوم العالمي للسكلر، الذي أقيم بمجمع الرملي تحت شعار (التعايش مع السكلر لحياة طبيعية).



شارك في الفعالية إداريون وأطباء من مركز أمراض الدم الوراثية والتمريض إلى جانب أعضاء الجمعية البحرينية لرعاية مرضى السكلر.



وبمناسبة تنظيم هذه الفعالية الصحية قالت الدكتورة رجاء اليوسف نائب رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي "إن وزارة الصحة ، تولي اهتماماً كبيراً بصحة مرضى فقر الدم المنجلي "السكلر" وتهتم بتقديم أفضل الخدمات الصحية بما يصب في راحتهم وتخفيف آلامهم، حيث تتابع الوزارة بشكل مكثف موضوع مرضى السكلر من خلال فريق طبي مؤهل في مركز أمراض الدم الوراثية، بمتابعة شخصية من سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وذلك امتثالاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تحث دوماً على الاهتمام بمرضى السكلر وتوفير أفضل سبل الرعاية والراحة لهم، حيث يعقد كبار المسؤولين وجميع المعنيين في وزارة الصحة اجتماعات دورية مكثفة لاتخاذ قرارات تُسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكلر".



وبينت الدكتورة اليوسف أن وزارة الصحة تعمل على تدارس كافة الموضوعات التي تهم مرضى السكلر سعياً نحو اعتمادها وتنفيذها بشكل عملي على أرض الواقع بهدف تحقيق الخدمات الصحية التي يصبو إليها المرضى من خلال تطوير الخطط والبرامج العلاجية المقدمة، كما تم تشكيل فريق عمل متكامل لوضع الحلول والآليات والخطط المستقبلية لها، وتطوير عمل مركز علاج أمراض الدم الوراثية، وتطبيق نظام وخطة علاج موحد لعلاج مرضى السكلر، إضافة إلى وجود عيادة متعددة التخصصات الخاصة بأمراض الدم تهدف الى الكشف المبكر عن المضاعفات الناتجة من المرض والسعي لتجنبها، حيث يتم تقديم التقييم الشامل للمرض والتشخيص الدقيق والعلاج المتكامل وإعادة تقييم مريض السكلر من قبل فريق مكون من أطباء وأخصائيين من مختلف التخصصات في آن واحد، ما يُساعد في التشخيص المبكر لمضاعفات المرض ووضع خطة وقائية وعلاجية وتأهيلية شاملة من فريق العيادة مرتكزاً على تعزيز استمرارية التقييم والعلاج من قبل عيادة سهل الوصول إليها، كذلك العمل على توحيد وتنظيم آلية علاج الألم الآمن من خلال تطوير وتعزيز استخدام أدوات تقييم نسبة الألم وتعزيز العمل المشترك بين أعضاء الفريق متعدد التخصصات. وقد لاقت هذه العيادة استحساناً وإشادة كبيرة من جميع المتخصصين داخل مملكة البحرين وخارجها باعتبارها تجربة رائدة وتعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.



وحول تطوير الخدمات الصحية أشارت رئيسة الأطباء بمجمع السلمانية الطبي إلى أن الوزارة تستقبل خبراء ومتخصصين في علاج مرض السكلر، لاطلاعهم على الخدمات الصحية المقدمة وتقييمها وتقديم الملاحظات والاقتراحات التي تسهم في الارتقاء بها ، ومراجعة الخطط العلاجية المتبعة لمرضى السكلر، والخطة المستقبلية لتطوير الخدمات المقدمة على حسب المعايير المقدمة، وعمل زيارات للأقسام التي تقدم الرعاية الصحية لمرضى السكلر، و تقديم محاضرات تعليمية عن المرض وطرق علاجه إلى المرضى والطاقم الطبي والتمريضي.



وكانت فعالية الاحتفال باليوم العالمي للسكلر قد هدفت إلى توعية المجتمع بشكل عام، ومرضى السكلر بشكل خاص بالمرض ومسبباته وأعراضه، كما تضمنت سلسلة من الأنشطة منها تقديم الاستشارات الطبية وتنظيم المسابقات وتوزيع الجوائز إلى جانب الفعاليات الترفيهية مثل الرسم والتلوين على وجوه الأطفال، وعرض لوحات تعليمية وبروشرات تثقيفية من قسم التمريض وجمعية السكلر.



ن.ف/خ.س



بنا 0849 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/08 - 57 : 11 AM