الأمانة العامة لمجلس التعاون تعقد مؤتمرا رفيع المستوى عن مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية الرياض في 08 أغسطس/ بنا / يعقد تحت رعاية دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤتمر رفيع المستوى عن مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون 13 أغسطس الحالي.



وقال الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، إن المؤتمر سيناقش خلال جلساته عدة محاور أهمها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية واستحقاقات الانتقال السلمي للسلطة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.



كما يناقش المؤتمر جهود الأمم المتحدة لإنهاء الازمة اليمنية عبر الوصول إلى حل سلمي يقوم على المرجعيات المتفق عليها وخطوات استكمال استحقاقات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.



ويشارك في المؤتمر سفراء مجموعة الدول الـ 19 الداعمة للعملية السياسية في اليمن، ومجموعة أصدقاء اليمن بالإضافة إلى سفارات الدول والمنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية.







ن.ف/خ.س



بنا 0842 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/08 - 55 : 11 AM