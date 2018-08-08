ضمن برنامج الطبيب الزائر..العلوم العصبية تستقبل الدكتور كريشنا زاد المتخصص في جراحة المخ والأعصاب المنامة في 08 أغسطس/ بنا / استقبلت دائرة العلوم العصبية بمجمع السلمانية الطبي الدكتور كريشنا زاد استشاري جراحة المخ والأعصاب ، ضمن برنامج الطبيب الزائر، الذي تنفذه وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة العليا للعلاج بالخارج.



وقد استهل الدكتور زاد زيارته بمعاينة عشرين مريضا، كانوا يعانون من مشكلات صحية مثل آلام الرأس وضعف حركة الجسم أو ضعف حركة اليد أو القدم، أو إصابة البعض منهم بتشجنات لا يمكنهم السيطرة عليها. كما أجرى الطبيب الزائر 4 عمليات جراحية معقدة، استغرقت في المتوسط ما بين 5 إلى 7 ساعات، حيث يتماثل جميع المرضى للشفاء، وقد غادر اثنان منهم المستشفى بعد الاطمئنان على وضعهم الصحي.



وقدم الطبيب الزائر محاضرة علمية لأطباء دائرة العلوم العصبية حول أخر مستجدات جراحة المخ والأعصاب، كما عمل على تدريب الأطباء المبتدئين على أساسيات إجراء عمليات جراحة المخ، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.



الجدير بالذكر إن الدكتور كريشنا زاد استشاري جراحة المخ والأعصاب كان من خيرة الأطباء الذين عملوا في مملكة البحرين خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2008، حيث عمل كطبيب دائم في مجمع السلمانية الطبي، وقد كانت له زيارات متقطعة منذ عام 2012 حتى اليوم، ويعد من الأطباء المتخصصين في الجراحات الدقيقة والصعبة، وفي التهابات الدماغ والعمليات الوظيفية والتشجنات، وإضافة لما سبق فإن الطبيب الزائر متخرج من الهند، وقد تخصص في مجال جراحة المخ والأعصاب بعد دراسته لهذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد من أمهر الجراحين.



ن.ف/خ.س



بنا 0840 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/08/08 - 54 : 11 AM