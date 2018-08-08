وزير الدفاع الأميركي يؤيد إنشاء قيادة عسكرية للفضاء واشنطن في 08 أغسطس/ بنا / أيد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس فكرة إنشاء قيادة عسكرية تركز على الفضاء.



وقال ماتيس في وزارة الدفاع (البنتاغون) "نحن بحاجة للتعامل مع الفضاء كساحة قتال آخذة في التطور، والقيادة القتالية بالتأكيد إحدى الأشياء التي يمكننا إنشاؤها".



وكان ماتيس عبر في السابق عن معارضته لإنشاء فرع جديد للجيش الأميركي، للتركيز على الأصول العسكرية المتعلقة بالفضاء، وهو ما امر به الرئيس دونالد ترامب.

لكنه ماتيس لمح بعد ذلك إلى أنه لا يستبعد الفكرة.



والولايات المتحدة عضو في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967التي تحظر نشر أسلحة دمار شامل في الفضاء وتجيز استخدام القمر وغيره من الأجرام السماوية للأغراض السلمية فقط.







خ.س



بنا 0835 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/08/08 - 53 : 11 AM