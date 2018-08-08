بحث جهود مجلس التعاون الخليجي وروسيا لإنهاء الأزمة اليمنية الرياض في 08 أغسطس/ بنا / عقد الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة بالرياض امس اجتماعاً مع سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن السيد فلادمير دوشكين.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات السياسية التي تشهدها الجمهورية اليمنية وجهود مجلس التعاون وروسيا في دعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.



وقد ثمن الأمين العام المساعد، جهود روسيا الاتحادية كإحدى الدول الرئيسية الراعية للعملية السياسية في اليمن الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الأساسية.



من جانبه عبر السفير الروسي عن تقدير ه لجهود مجلس التعاون في اليمن وتقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الشعب اليمني في الجوانب السياسية والإغاثية والإنسانية.





ن.ف/و.ش



بنا 0803 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/08/08 - 14 : 11 AM