70 ألف مشرد واندونيسيا تشكو نقص الامكانيات لنجدة ضحايا الزلزال ماتارام في 08 أغسطس/ بنا / بات أكثر من سبعين الف شخص مشردين وينامون في ملاجئ هشة وسط نقص في الطعام ومياه الشرب والأدوية بعد ثلاثة أيام على الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الاندونيسية.



وقال حاكم إقليم جزر سوندا الغربية الصغرى (ويست نوسا تينغارا) حيث تقع لومبوك إن "مواردنا البشرية محدودة، يلزمنا مساعدين طبيين في الملاجئ الهشة".



وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو بوروو نورغروهو الأربعاء إن "الجهود لإجلاء الناس تكثفت، لكن هناك مشكلات كثيرة على الأرض".



وأتى الزلزال، الذي بلغت قوته 6.9 درجة ، بشكل تام على بعض القرى في الجزيرة ، وخلف ما لا يقل عن 105 قتلى و 236 مصابا ، في حين تواصل فرق الإغاثة إزالة حطام المباني بحثا عن احياء ، كما تضرر عشرات آلاف المنازل ، بحسب السلطات التي أفادت عن نقص في الطواقم الطبية والمواد الأساسية.





خ.س



بنا 0635 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/08/08 - 54 : 09 AM