السلطات في اليابان تحذر من اقتراب اعصار قوي اليوم طوكيو في 08 أغسطس/ بنا /حذرت السلطات في اليابان من اقتراب اعصار قوي اليوم قرب العاصمة طوكيو.



وتعد العاصفة "شانشان" حاليًا إعصار من الدرجة الثانية لكن من المتوقع أن يضعف قليلاً مع اقترابه من شرق جزيرة هونشو حيث سيكون على مقربة من طوكيو في الساعات الأولى من صباح يوم غد الخميس.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن طوكيو والمناطق المحيطة قد تتعرض لأمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 350 مليمترًا على مدى 24 ساعة حتى ظهر الغد وتضربها رياح تصل سرعتها إلى 180 كيلومترًا في الساعة.



وتوقعت الارصاد أن يتحرك الإعصار بسرعة بطيئة للغاية قد تبلغ 15 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يعني احتمال هطول أمطار غزيرة في منطقة ما لفترة طويلة.



كما يتوقع أن يهاجم الإعصار الجزء الشمالي الشرقي من "هونشو" قبل أن يضعف ويتحول إلى عاصفة مدارية ويتجه صوب المحيط الهادي.





و.ش



بنا 0540 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/08/08 - 53 : 08 AM