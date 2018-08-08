لجنة الحقوق المدنية والسياسية بـ "الوطنية لحقوق الإنسان" تعقد اجتماعها الرابع عشر المنامة في 08 أغسطس/ بنا / عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الرابع عشر برئاسة الدكتور بدر محمد عادل وعضوية السيد أحمد مهدي الحداد والأستاذة دينا عبدالرحمن اللظى بمقر المؤسسة بضاحية السيف.



وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل القرارات والتوصيات التي تم الانتهاء منها في اجتماعها السابق وما تم فيها من إجراء، إلى جانب التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بهدف متابعة المواضيع المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.





ل.ب/و.ش



بنا 0533 جمت 08/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/08 - 39 : 08 AM